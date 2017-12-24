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В Армении ожидаются осадки и туман


На значительной территории Армении 23 декабря днем и 25 декабря ночью время от времени  ожидаются осадки и туман. Днем  25 декабря и 26-29 декабря   погода ожидается без осадков.

Ветер юго-западный, скорость 3-8 м/с. В отдельных районах  24 декабря возможно усиление  ветра до 20-25 м/с.

Температура  воздуха 26  декабря  ночью  снизится на 2-3 градуса, а 26-27 декабря  на столько же повысится.

Как  стало известно Арменпресс с  официального сайта МЧС РА, в Ереване днем 24 декабря и  25 декабря ночью время от времени  ожидаются осадки и туман.  Днем  25 декабря и 26-29 декабря   погода ожидается без осадков. 24 декабря возможно усиление  ветра до 15-20 м/с.





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