В Армении ожидаются осадки и туман

На значительной территории Армении 23 декабря днем и 25 декабря ночью время от времени ожидаются осадки и туман. Днем 25 декабря и 26-29 декабря погода ожидается без осадков.

Ветер юго-западный, скорость 3-8 м/с. В отдельных районах 24 декабря возможно усиление ветра до 20-25 м/с.

Температура воздуха 26 декабря ночью снизится на 2-3 градуса, а 26-27 декабря на столько же повысится.

Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, в Ереване днем 24 декабря и 25 декабря ночью время от времени ожидаются осадки и туман. Днем 25 декабря и 26-29 декабря погода ожидается без осадков. 24 декабря возможно усиление ветра до 15-20 м/с.



