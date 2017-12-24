Воспитанники гаварского детского дома получили новогодние  подарки от председателя НС РА

23 декабря председатель НС РА Ара Баблоян посетил гаварский детский дом Министерства труда и соцвопросов.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ НС РА, гостей тепло приняли воспитанники и сотрудники детского дома Гавара.

Ара Баблоян осмотрел дом, ознакомился с условиями жизни детей, присутствовал на мероприятии, подготовленном воспитанниками, сыграл с детьми в настольный теннис.

Директор детского дома Николай Налбандян сообщил, что в доме живут 60 детей, 50 из них учатся в школе, а 2 – в вузе.

Спикер парламента поздравил ребят с наступающим Новым годом и Святым Рождеством, отметив, что лучшая среда для детей – это семья, и надо работать в этом направлении.

Воспитанники получили новогодние подарки от председателя НС РА.

Ара Баблояна сопровождал вице-губернатор Гегаркуникской области Карен Акопян.