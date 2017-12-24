Президент Арцаха посетил ряд воинских частей на юге республики
11:45, 24 Декабрь, 2017
23 декабря Президент Бако Саакян посетил ряд воинских частей, расположенных в южной части республики, ознакомился с ходом службы военнослужащих и их бытовыми условиями.
Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, в тот же день Президент провел в южной части Арцаха расширенное совещание по реализуемым и намеченным там программам.
Глава государства отметил важность для всей республики осуществляемых в южной части стратегических программ и дал конкретные поручения руководителям компетентных органов по надлежащему выполнению работ.