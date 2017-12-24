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Президент Арцаха посетил ряд воинских частей на юге республики


23 декабря Президент Бако Саакян посетил ряд воинских частей, расположенных в южной части республики, ознакомился с ходом службы военнослужащих и их бытовыми условиями.

Как сообщили Арменпресс в  Главном информационном  управлении  аппарата президента Республики Арцах, в  тот же день Президент провел в южной части Арцаха расширенное совещание по реализуемым и намеченным там программам.

Глава государства отметил важность для всей республики осуществляемых в южной части стратегических программ и дал конкретные поручения руководителям компетентных органов по надлежащему выполнению работ.




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