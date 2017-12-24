Автодорога  Степанцминда-Ларс закрыта: на российской стороне стоят 168 грузовиков и 81 пассажирская машина

МЧС РА сообщает, что согласно информации из департамента ЧС Министерства внутренних дел Грузии, дорога Степанцминда-Ларс закрыта для всех видов транспорта.

По данным Центра кризисного управления Южной Осетии МЧС России, на российской стороне стоят 168 грузовиков и 81 пассажирская машина.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, по данным на 10:00 часов 24 декабря дороги в Армении проходимы.

24 декабря и 25 декабря ночью время от времени ожидаются осадки и туман. Днем 25 декабря и 26-28 декабря погода ожидается без осадков.

Н На отрезке Сараван-Зангер снегопад. В Лорийской области, в городе Варденис Гегаркуникской области и автодороге Сотк-Карвачар – слабый снег, на отрезке «Мегру сар» Сюникской области туман, на перевале Варденяц метель.

Исходя из неблагоприятных погодных условий, всем водителям рекомендуется ездить исключительно с зимними шинами.