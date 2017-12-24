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Автодорога  Степанцминда-Ларс закрыта: на российской стороне стоят 168 грузовиков и 81 пассажирская машина


МЧС РА   сообщает, что согласно информации из департамента ЧС Министерства внутренних дел  Грузии, дорога Степанцминда-Ларс  закрыта  для  всех видов транспорта.

По данным Центра кризисного управления Южной  Осетии МЧС России, на российской стороне стоят 168 грузовиков и 81 пассажирская машина.  

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, по данным на 10:00 часов 24 декабря дороги в  Армении проходимы.

24 декабря  и 25 декабря  ночью  время от времени  ожидаются осадки и туман. Днем  25 декабря и 26-28 декабря   погода ожидается без осадков.

Н На  отрезке Сараван-Зангер снегопад. В Лорийской области, в городе Варденис Гегаркуникской области  и автодороге Сотк-Карвачар – слабый снег, на отрезке «Мегру сар» Сюникской области туман, на  перевале Варденяц метель.

Исходя из неблагоприятных погодных условий, всем водителям рекомендуется  ездить исключительно с зимними шинами.




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