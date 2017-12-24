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На некоторых автодорогах Армении снегопад, метель и туман


Министерство транспорта, связи и IT-технологий  РА сообщает, что по данным на 10:00 часов 24 декабря  на  автодорогах  Сисиана, Вайка и Мартуни снегопад.

На  перевале Варденяц метель.

На  автодорогах Масиса, Арташата туман, видимость 20-30 метров. На  отрезке Сараван-Зангер видимость 40-50  метров.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства транспорта, связи и IT-технологий  РА, на автодорогах производится обработка дорожного полотна солью и песком.

Все дороги межгосударственного и республиканского значения открыты.





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