Анонс мероприятий на 25 декабря
16:35, Декабрь 23, 2017
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- 12:56 В Армении ожидаются осадки и туман
- 12:31 Воспитанники гаварского детского дома получили новогодние подарки от председателя НС РА
- 11:45 Президент Арцаха посетил ряд воинских частей на юге республики
- 11:32 Автодорога Степанцминда-Ларс закрыта: на российской стороне стоят 168 грузовиков и 81 пассажирская машина
- 11:20 На некоторых автодорогах Армении снегопад, метель и туман
- 23.12-16:35 Анонс мероприятий на 25 декабря
- 23.12-16:25 Предстоящие на 24 декабря мероприятия
- 23.12-15:51 "Единая Россия" поддерживает Путина на президентских выборах – Дмитрий Медведев
- 23.12-15:24 Снегопад в Греции вызвал коллапс на дорогах
- 23.12-15:20 Серж Саргсян посетит Грузию с двухдневным визитом
- 23.12-15:17 За последние 2 года Армения показала в ЕАЭС лучший результат – посол Казахстана
- 23.12-14:40 Москва считает опасным решение США о поставках оружия Киеву
- 23.12-14:19 Илон Маск опубликовал фото автомобиля, который запустят к Марсу
- 23.12-14:14 В 2017г. в ЕАЭС отмечен рост экономики по некоторым стрежневым направлениям
- 23.12-13:44 На прошедшей неделе на линии соприкосновения сохранялось относительное спокойствие
- 23.12-13:23 Президент Арцаха подписал ряд законов
- 23.12-13:18 Выявлен случай реализации фальшивого коньяка
- 23.12-13:17 На некоторых дорогах Армении гололед
- 23.12-13:13 В ближайшие дни в Ереване сохранится туман, ожидаются осадки
- 23.12-12:17 Путин сыграл в хоккей у стен Кремля
- 23.12-11:52 США приняли решение предоставить Украине оборонительное вооружение
- 23.12-11:22 Программа дней Еревана в Москве завершилась официальным приемом, устроенным мэром Еревана
- 23.12-11:06 Запоследние 10 лет рождение детей среди женщин до 20 лет снизилось, а среди 35- летних и старше – повысилось
- 23.12-11:05 Европейские индексы - 22-12-17
- 23.12-11:03 Американские индексы снизились - 22-12-17
- 23.12-11:02 Цены на цветные металлы - 22-12-17
- 23.12-11:00 Цены на драгоценные металлы выросли - 22-12-17
- 23.12-10:58 Цены на нефть выросли - 22-12-17
- 23.12-10:52 На дорогах Вайка, Сисиана и Каджарана идет снег. Дорога Степанцминда-Ларс закрыта для большегрузов
- 22.12-21:47 Трамп рассказал, чем займется во время рождественских каникул
- 22.12-21:41 Всегда так трогательно, когда я вижу армянские флаги, куда бы я ни пошел: Генрих Мхитарян
- 22.12-21:10 Испанская полиция включила Хосепа Гвардиолу в список сепаратистов
- 22.12-20:59 Предстоящие на 23 декабря мероприятия
- 22.12-20:53 Свыше трех тысяч палестинцев участвуют в столкновениях с израильской армией
- 22.12-20:45 Из 10 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории Армении за минувшие сутки, раскрыто 8
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