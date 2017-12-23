25 декабря Серж Саргсян посетит Грузию с двухдневным визитом.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА, в рамках визита состоятся встречи президента Армении с высшим руководством Грузии – президентом Георгием Маргвелашвили, премьер-министром Георгием Квирикашвили, спикером парламента Ираклием Кобахидзе, католикосом-патриархом Илией Вторым. В ходе встреч будут обсуждаться стержневые вопросы повестки двух дружественных государств.

Серж Саргсян посетит также культурно-научный центр «Дом Ованеса Туманяна» и храм Св.Геворка, где встретится с представителями армянской общины. Президент возложит венок на площади Героев в Тбилиси.



