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Серж Саргсян посетит Грузию с двухдневным визитом


25 декабря Серж Саргсян посетит Грузию с двухдневным визитом.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента РА, в рамках визита состоятся встречи президента  Армении с высшим руководством Грузии – президентом Георгием Маргвелашвили, премьер-министром Георгием Квирикашвили, спикером парламента Ираклием Кобахидзе, католикосом-патриархом Илией Вторым. В ходе  встреч будут обсуждаться стержневые  вопросы повестки двух дружественных государств.

Серж Саргсян посетит также культурно-научный центр «Дом Ованеса Туманяна» и храм Св.Геворка, где встретится с представителями армянской общины. Президент возложит венок на площади Героев в Тбилиси.





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