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Снегопад в Греции вызвал коллапс на дорогах


Первый зимний снегопад прошел в Греции: на дорогах образовались многокилометровые пробки.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, сотни машин на несколько часов оказались заблокированы снежными заносами.

 Снег пошел вечером 22 декабря, когда тысячи греков отправились на рождественские каникулы.

На автомагистрали Афины — Ламия протяженность затора составила 15 километров, машины стояли около восьми часов. Движение возобновилось только ближе к полуночи.

На некоторых трассах полиция запретила проезд тяжелых грузовиков.




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