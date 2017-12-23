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Москва считает опасным решение США о поставках оружия Киеву


В Москве считают весьма опасным решение США поставлять Киеву летальное оружие. Как передает Арменпресс, так заявил РИА Новости  заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин.

"Дело даже не столько в параметрах и количестве американских вооружений, а в де-факто поощрении Вашингтоном воинственных сил в Киеве. Поставка любых вооружений подталкивает украинскую "партию войны" к силовому сценарию решения конфликта в Донбассе ", — сказал он.

Ранее сообщалось, что Вашингтон решил поставить Украине оборонительные вооружения "для обеспечения защиты ее территориальной целостности и суверенитета" в долгосрочной перспективе.





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