Москва считает опасным решение США о поставках оружия Киеву

В Москве считают весьма опасным решение США поставлять Киеву летальное оружие. Как передает Арменпресс, так заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин.

"Дело даже не столько в параметрах и количестве американских вооружений, а в де-факто поощрении Вашингтоном воинственных сил в Киеве. Поставка любых вооружений подталкивает украинскую "партию войны" к силовому сценарию решения конфликта в Донбассе ", — сказал он.

Ранее сообщалось, что Вашингтон решил поставить Украине оборонительные вооружения "для обеспечения защиты ее территориальной целостности и суверенитета" в долгосрочной перспективе.



