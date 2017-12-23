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На прошедшей неделе на линии соприкосновения сохранялось относительное спокойствие


На прошедшей неделе, 17-23 декабря,  в  оперативной  обстановке  на  линии соприкосновения  арцахских и азербайджанских противоборствующих сил изменений не было,  сохранялось относительное  спокойствие.

Как  сообщили Арменпресс в пресс-службе  Минобороны  Арцаха, за этот период сил противник  нарушил режим прекращения около 200 раз, произведя более 1600 выстрелов по армянским позициям. 

Передовые  части Армии обороны  Арцаха воздерживались от ответных действий и     продолжали уверенно нести боевую вахту.

 




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