На прошедшей неделе на линии соприкосновения сохранялось относительное спокойствие

На прошедшей неделе, 17-23 декабря, в оперативной обстановке на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских противоборствующих сил изменений не было, сохранялось относительное спокойствие.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Минобороны Арцаха, за этот период сил противник нарушил режим прекращения около 200 раз, произведя более 1600 выстрелов по армянским позициям.

Передовые части Армии обороны Арцаха воздерживались от ответных действий и продолжали уверенно нести боевую вахту.

