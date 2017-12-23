Выявлен случай реализации фальшивого коньяка

В результате оперативно-разведывательных мероприятий, предпринятых Управлением по борьбе с коррупцией и экономических преступлений полиции РА, 22 декабря на пр. Баграмяна задержаны А.Г. (1996 г/р) и А.Г. (1994 г/р).

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ полиции РА, они представили находящиеся в багажнике их автомобиля 67 бутылок суррогата коньяка популярной марки, заверяя, что приобрели его у жителя Еревана А.М., за что заплатили 170.000драмов.

В ходе подготовки материалов выяснилось, что указанный А.М. в своем доме на ул. Руставели разлил в бутылки из-под 5-звездочного коньяка готовый напиток иной марки, приобретенный за очень низкую цену, наклеил на них акцизные марки и продал этот «коньяк» гражданам А.Г. (1996 г/р) и А.Г. (1994 г/р) за 170.000драмов.

Расследование продолжается.

