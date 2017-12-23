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На некоторых дорогах Армении гололед


МЧС РА   сообщает, что по состоянию на 13:00 часов23 декабря  на некоторых дорогах  Армении местами гололед. На  территории республики   23-24декабря  и 25 декабря  ночью в большинстве районов время от времени  ожидаются осадки и туман.Днем  25 декабря и 26-27 декабря   погодаожидаетсябезосадков.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИМЧС РА,на перевале Варденяц и на автодороге Сотк-Карвачар местами гололед.  В Джермуке и на отрезке Сараван-Зангер снегопад.

Исходя из неблагоприятных погодных условий, всем водителям рекомендуется  ездить исключительно с зимними шинами.

Согласно информации из департамента ЧС Министерства внутренних дел  Грузии,   дорога Степанцминда-Ларс открыта для  всех видов транспорта – при наличии цепей, для грузовиков с прицепом дорога закрыта.




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