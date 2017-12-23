На некоторых дорогах Армении гололед

МЧС РА сообщает, что по состоянию на 13:00 часов23 декабря на некоторых дорогах Армении местами гололед. На территории республики 23-24декабря и 25 декабря ночью в большинстве районов время от времени ожидаются осадки и туман.Днем 25 декабря и 26-27 декабря погодаожидаетсябезосадков.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИМЧС РА,на перевале Варденяц и на автодороге Сотк-Карвачар местами гололед. В Джермуке и на отрезке Сараван-Зангер снегопад.

Исходя из неблагоприятных погодных условий, всем водителям рекомендуется ездить исключительно с зимними шинами.

Согласно информации из департамента ЧС Министерства внутренних дел Грузии, дорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта – при наличии цепей, для грузовиков с прицепом дорога закрыта.

