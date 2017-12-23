Время в Ереване: 11:07:36,   23 Декабрь

В ближайшие дни в Ереване сохранится туман, ожидаются осадки


На  территории республики днем 23 декабря и 24-25 декабря в большинстве районов время от времени  ожидаются осадки и туман.Днем  25 декабря и 26-28 декабря   погодаожидаетсябезосадков.

Ветер юго-западный, скорость 3-8 м/с.В отдельных районах 23-24 декабря возможно усиление  ветра до 20-25 м/с.

Температура  воздуха 26-27декабря  ночью   снизится на 2-3 градуса.

Об этом Арменпресс сообщили в госслужбе мониторинга и гидрометеорологии МЧС РА.

В Ереване днем 23 декабря и 24-25 декабря время от времени  ожидаются осадки и туман. Днем  25 декабря и 26-28 декабря   погодаожидаетсябезосадков.23-24 декабря возможно усиление  ветра до 15-20м/с.

 

 

 




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