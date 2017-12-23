Путин сыграл в хоккей у стен Кремля

Путин сыграл в товарищеском матче Ночной хоккейной лиги у стен Кремля

Президент России Владимир Путин принял участие в товарищеском матче Ночной хоккейной лиги, который прошел у стен Кремля.

Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщается на сайте главы государства.

"Накануне поздно вечером Владимир Путин принял участие в товарищеском матче Ночной хоккейной лиги, который прошел на Красной площади", - говорится в сообщении.

Ночная хоккейная лига была образована 15 декабря 2011 года по инициативе Путина и ветеранов отечественного хоккея. Ее основными задачами стали привлечение взрослого населения к спорту, популяризация в России хоккея с шайбой как национального спорта номер один.