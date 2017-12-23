Путин сыграл в хоккей у стен Кремля
12:17, 23 Декабрь, 2017
Путин сыграл в товарищеском матче Ночной хоккейной лиги у стен Кремля
Президент России Владимир Путин принял участие в товарищеском матче Ночной хоккейной лиги, который прошел у стен Кремля.
Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщается на сайте главы государства.
"Накануне поздно вечером Владимир Путин принял участие в товарищеском матче Ночной хоккейной лиги, который прошел на Красной площади", - говорится в сообщении.
Ночная хоккейная лига была образована 15 декабря 2011 года по инициативе Путина и ветеранов отечественного хоккея. Ее основными задачами стали привлечение взрослого населения к спорту, популяризация в России хоккея с шайбой как национального спорта номер один.