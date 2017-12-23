Программа дней Еревана в Москве завершилась официальным приемом, устроенным мэром Еревана

Программа дней Еревана в Москве, проходящих 21-22 декабря, завершилась официальным приемом, устроенныммэром Еревана Тароном Маркаряном.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ мэрии Еревана, на приеме присутствовали посол РА в РФ ВарданТоганян, члены правительства Москвы, армянские и российские деятели науки и культуры, представители армянской диаспоры.

За большой вклад в укрепление дружеских связей Еревана и Москвы Тарон Маркарян наградил высшей наградой ереванской мэрии – медалью «Аргишти Первый» известного шоумена и телеведущего, сооснователятелепроекта «Камеди клаб» Гарика Мартиросяна.

За значительный вклад в развитие сотрудничества двух столиц Тарон Маркарян наградил заместителя главы департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Андрея Чижова памятной медалью мэрии Еревана. Директор музея-мастерской Коненкова Светлана Боброва, руководитель армянского театра Москвы Слава Степанян, худ.рук. ансамбля танца «Цвета Армении» Айк Степанян и ансамбля HAYORDIKАнаит Саркисян награждены грамотами мэра Еревана.

Собравшиеся поделились впечатлениями от мероприятий в рамках ставших уже традиционными днями Еревана в Москве, отметив, что они стали желанными и любимыми не только для армянской диаспоры, но и среди всех жителей российской столицы.