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Программа дней Еревана в Москве завершилась официальным приемом, устроенным мэром Еревана


Программа дней Еревана в Москве, проходящих 21-22 декабря, завершилась официальным приемом, устроенныммэром Еревана Тароном Маркаряном.  

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ мэрии Еревана, на приеме  присутствовали посол РА  в РФ ВарданТоганян, члены правительства Москвы, армянские и российские  деятели науки и культуры, представители армянской диаспоры.

За большой  вклад в  укрепление дружеских связей  Еревана и Москвы Тарон Маркарян наградил высшей наградой ереванской мэрии – медалью «Аргишти Первый» известного шоумена и телеведущего, сооснователятелепроекта «Камеди клаб» Гарика Мартиросяна.  

За значительный вклад в развитие  сотрудничества двух столиц Тарон Маркарян наградил заместителя главы департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Андрея Чижова  памятной медалью мэрии Еревана. Директор музея-мастерской Коненкова Светлана Боброва, руководитель армянского театра Москвы Слава Степанян, худ.рук. ансамбля танца «Цвета Армении» Айк Степанян и ансамбля HAYORDIKАнаит Саркисян награждены грамотами мэра Еревана.

Собравшиеся поделились впечатлениями от мероприятий в рамках ставших уже  традиционными днями Еревана в Москве, отметив, что они стали желанными и любимыми не только для армянской диаспоры, но и среди всех жителей  российской  столицы.

 

 




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