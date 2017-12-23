Европейские индексы - 22-12-17

МОСКВА, 23 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 22 декабря:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.28% и составил 13072.79 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.39% и составил 5364.72 пункта, британский FTSE снизился на 0.15% и составил 7592.66 пункта, российский MICEX вырос на 0.46% и составил 2102.94 пункта, а RTSI вырос на 0.72% и составил 1133.99 пункта.