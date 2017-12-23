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Запоследние 10 лет рождение детей среди женщин до 20 лет снизилось, а среди 35- летних и старше – повысилось


Средних возраст женщин, становящихся матерями, за последние 25лет повысился. Если в 1990-х он составлял более 25 лет, а при рождении первенца – около 24, то в 2016г.  соответственно  27 и 24 лет.

Как передает Арменпресс, таковы данные Национальной  статистической  службы. 

В отдельных возрастных группах за последние  10 лет также заметно изменились статистические  показатели.  Если в 2006г. большинство рожавших были в в/группе 20-24 лет (48.3% от общество числа), то в 2016г. больше всего рожениц среди 25-29-летних (35.6% от общество числа). По сравнению с 2006г.,  в 2016г.  рождение  детей среди женщин до 20 лет снизилось в 2.1, а  среди 35-летних и старше – повысилось в 1.5 раз.

Что касается 27-29-летних, то оно составило 35.6% (ранее – 27.7%). В последние  годы увеличилось число женщин, рожающих в 35-39 лет  и в 40-44 года.

 




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