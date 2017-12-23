Время в Ереване: 11:07:36,   23 Декабрь

На дорогах Вайка, Сисиана и Каджарана идет снег. Дорога Степанцминда-Ларс закрыта для большегрузов


По  данным на 10:00 часов23 декабря   на автодорогах Вайка,  Сисиана и Каджарана идет снег. На  автодорогах Баграмяна, Армавира, Масиса и Арташата – туман, видимость – 20-40 метров.        

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства транспорта, связи и IT-технологий  РА, дороги обрабатываются солью и песком. Все автодорог межгосударственного и республиканского значения   Армении открыты.

Согласно информации из департамента дорог Министерства инфраструктур и территориального развития   Грузии, по состоянию на 10:30 часов23 декабря дорога Степанцминда-Ларс открыта только для легковых автомобилей. Из-за обильного снегопада Степанцминда-Ларс закрыта  для  большегрузов.




«Մեկ անգամ Հայաստանում»

մրցույթ
Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации