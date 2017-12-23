На дорогах Вайка, Сисиана и Каджарана идет снег. Дорога Степанцминда-Ларс закрыта для большегрузов

По данным на 10:00 часов23 декабря на автодорогах Вайка, Сисиана и Каджарана идет снег. На автодорогах Баграмяна, Армавира, Масиса и Арташата – туман, видимость – 20-40 метров.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства транспорта, связи и IT-технологий РА, дороги обрабатываются солью и песком. Все автодорог межгосударственного и республиканского значения Армении открыты.

Согласно информации из департамента дорог Министерства инфраструктур и территориального развития Грузии, по состоянию на 10:30 часов23 декабря дорога Степанцминда-Ларс открыта только для легковых автомобилей. Из-за обильного снегопада Степанцминда-Ларс закрыта для большегрузов.