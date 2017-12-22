Всегда так трогательно, когда я вижу армянские флаги, куда бы я ни пошел: Генрих Мхитарян

Полузащитник сборной Армении и английского клуба «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян выразил надежду на то, что следующий год станет успешным для Армении и национальной сборной Армении. Как сообщает Арменпресс, футболист сделал запись на своей странице в Facebook после долгой паузы, с радостью сообщив, что его избрали лучшим футболистом Армении.

«Я горд, что меня снова избрали игроком года. Спасибо за вашу настоящую любовь и поддержку. Всегда так трогательно, когда я вижу армянские флаги, куда бы я ни пошел. Это процветающий год для нашей страны и нашей национальной команды», - написал Мхитарян.

Мхитарян в 8-й раз признан лучшим игроком года в Армении.