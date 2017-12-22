Трамп рассказал, чем займется во время рождественских каникул

Президент США Дональд Трамп пообещал в пятницу "очень серьезно работать" во время рождественских каникул и пристально следить за ситуацией с КНДР и террористической группировкой "Исламское государство".

Как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», перед вылетом во Флориду глава государства подписал в Белом доме ряд законов. Общаясь после этого с журналистами, он пообещал "очень серьезно работать во время каникул".

"У нас очень много серьезных вопросов, которые будем обсуждать, включая КНДР и ИГ", — сказал Трамп.

Он также обратил внимание на "огромный прогресс", которого, по его мнению, удалось добиться в последнее время в Афганистане.