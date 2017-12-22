Испанская полиция включила Хосепа Гвардиолу в список сепаратистов
21:10, 22 Декабрь, 2017
Испанская полиция включила главного тренера Манчестер Сити Пепа Гвардиолу в список сепаратистов.
Как сообщает Арменпресс, в первый день октября в Каталонии состоялся референдум о независимости этого региона от Испании, за которую проголосовали более 90% избирателей.
По информации испанских правоохранительных органов, Гвардиола был одним из тех, кто способствовал проведению данного референдума.
Экс-тренер Барселоны в начале лета зачитал манифест в поддержку права каталонского народа на проведение референдума.
Такие действия Гвардиолы стали одной из причин "мобилизации сторонников независимости региона".