Испанская полиция включила Хосепа Гвардиолу в список сепаратистов

Испанская полиция включила главного тренера Манчестер Сити Пепа Гвардиолу в список сепаратистов.

Как сообщает Арменпресс, в первый день октября в Каталонии состоялся референдум о независимости этого региона от Испании, за которую проголосовали более 90% избирателей.

По информации испанских правоохранительных органов, Гвардиола был одним из тех, кто способствовал проведению данного референдума.

Экс-тренер Барселоны в начале лета зачитал манифест в поддержку права каталонского народа на проведение референдума.

Такие действия Гвардиолы стали одной из причин "мобилизации сторонников независимости региона".