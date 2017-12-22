Свыше трех тысяч палестинцев участвуют в столкновениях с израильской армией

Около 3,7 тысячи палестинцев принимают участие в беспорядках и столкновениях с израильской армией на Западном берегу реки Иордан и на границе с Газой, шесть человек ранены.

Как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», около 1,7 тысячи палестинцев участвуют в беспорядках и столкновениях с военными на Западном берегу, еще около двух тысяч человек — на границе с Газой. Протестующие поджигают покрышки, забрасывают военных и пограничников бутылками с зажигательной смесью и камнями.

В армейской пресс-службе отметили, что на Западном берегу армия и силы пограничной охраны "используют средства для разгона массовых демонстраций". В ходе столкновений шесть участников беспорядков получили легкие ранения.

На границе с Газой "в ходе ожесточенных беспорядков по главным зачинщикам был открыт огонь", добавили в армейской пресс-службе. О пострадавших и жертвах не сообщается.

Ранее представитель министерства здравоохранения сектора Газа заявил РИА Новости, что в ходе столкновений с израильской армией погиб один палестинец, еще пятеро получили ранения.