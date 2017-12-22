Время в Ереване: 11:07:36,   23 Декабрь

Из 10 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории Армении за минувшие сутки, раскрыто 8


По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, из 10 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории республики в период между 21 и 22 декабря, раскрыто 8.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения, зарегистрировано 2 случая обнаружения наркотиков, раскрыто 10 случаев кражи, 4 случая мошенничества, по 1 случаю похищения человека и умышленного уничтожения имущества. 
За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 11 ДТП: 2 человека погибли, 18 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.




«Մեկ անգամ Հայաստանում»

մրցույթ
Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации