Из 10 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории Армении за минувшие сутки, раскрыто 8

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, из 10 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории республики в период между 21 и 22 декабря, раскрыто 8.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения, зарегистрировано 2 случая обнаружения наркотиков, раскрыто 10 случаев кражи, 4 случая мошенничества, по 1 случаю похищения человека и умышленного уничтожения имущества.

За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 11 ДТП: 2 человека погибли, 18 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.