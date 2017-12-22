Министерство ЧС РА сообщает, что 22-го декабря по положению на 19:00 часов на автодорогах Армении местами наблюдается гололедица.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, на автодороге Сотк-Карвачар и на Варденяцском перевале местами наблюдается гололедица.

Согласно полученным данным из департамента ЧС МВД Грузии, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов автомобилей, кроме грузовых.

Отметим, что на территории Армении днем 22-го, с 23-24 и ночью 25-го декабря в большинстве регионов время от времени ожидаются осадки и туман. Днем 25-го, 26-го и 27-го ожидается погода без осадков.

Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с, с 22-24 в отдельных местах ожидается усиление ветра до 20-25 м/с.

Ночью 26-го и 27-го декабря температура воздуха понизится на 2-3 градуса.