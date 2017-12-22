Сергей Собянин считает Ереван надежным партером для Москвы

Мэр Еревана Тарон Маргарян, находящийся в столице РФ в рамках Дней Еревана в Москве, встретился с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Как сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана, поприветствовав мэра Еревана, Сергей Собянин придал важность расширению деловых отношений между двумя столицами и подчеркнул, что Ереван является надежным партером для Москвы.

«Дружба между армянским и русским народами имеет многовековую историю, и взаимодействие двух наших городов основывается именно на этом. Господин мэр, я убежден, что программа сотрудничества на 2018-2021 годы станет хорошей основой для дальнейшего укрепления и развития нашего взаимовыгодного сотрудничества. В этом направлении, несомненно, мы предпримем последовательные шаги», - подчеркнул Сергей Собянин.

Выразив благодарность за теплый прием, мэр Еревана Тарон Маргарян в свою очередь отметил, что проведение Дней Еревана в Москве еще раз свидетельствует о высоком уровне установленных между двумя городами отношений и выразил убежденность в том, что программа сотрудничества на 2018-2021гг. придаст новое качество реализации программ между двумя столицами.

«В рамках сотрудничества между двумя столицами были осуществлены многочисленные программы. Господин мэр, я убежден, что новая программа сотрудничества между органами исполнительной власти на 2018-2021гг. придаст новый импульс взаимодействию между двумя нашими городами. Сегодня для нас первоочередными являются обмен опытом и реализация совместных программ в сферах транспорта, здравоохранения и умных технологий. И с этой точки зрения очень важно, что сегодня в ходе встреч ответственных лиц и руководителей структур ряда сфер были достигнуты соответствующие договоренности об углублении двустороннего взаимодействия. Уверен, что объединив наши усилия, мы придадим новый импульс укреплению и расширению сотрудничества между двумя столицами», - подчеркнул Тарон Маргарян и пользуясь случаем пригласил Сергея Собянина в следующем году посетить Ереван, особенно учитывая, что для столицы Армении 2018 год будет юбилейным, что по мнению мэра Еревана, это хороший повод, чтобы принять друзей в 2800-летнем Ереване.