Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о применении в Сирии ракет "Искандер", передает Арменпресс со ссылкой на Интерфакс.

"Впервые в боевых действиях участвовали летчики корабельной авиации с тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов". Ими выполнено 420 боевых вылетов. По наиболее важным объектам боевиков применялись высокоточные ракеты боевой дальности - "Калибр", "Ха101", "Искандер", "Точка У", "Ха55" и другие", - сказал Шойгу в пятницу на итоговом заседании военной коллегии Минобороны РФ.

Он сообщил, что кораблями и подводными лодками нанесено 100 ударов, а самолетами стратегической авиации - 66 ударов.

"Ликвидировано 60 318 боевиков, из них 819 - главарей бандформирований и 2 840 выходцев из Российской Федерации", - сказал Шойгу.

Министр обороны отметил, что в результате операции было уничтожено 8 тысяч единиц бронетехники и пикапов с крупнокалиберными пулеметами, а также 718 заводов и мастерских по изготовлению оружия и боеприпасов.

"Авиацией решена важнейшая задача по лишению террористических организаций источников доходов от продажи нефтепродуктов, которые составляли не менее трех миллионов долларов в день", - сказал Шойгу.

"Искандер" - семейство оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК): "Искандер", "Искандер-К", "Искандер-М". Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" (разработки Конструкторского бюро машиностроения, входит в холдинг "НПО "Высокоточные комплексы") способен поражать цели на дальности до 500 км. В состав комплекса входят два типа ракет: баллистические и крылатые. Комплекс предназначен для поражения реактивных систем залпового огня противника, средств противоракетной и противовоздушной обороны, самолетов и вертолетов на аэродромах, командных пунктов и объектов инфраструктуры.