Парламент Арцаха расширяет межпарламентское сотрудничество

В Национальном собрании Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) 22-го декабря были оглашены декларации о создании Группы дружбы с парламентом Фландрии Королевства Бельгия и Круга дружбы с законодателями, представителями научных и общественных кругов – франкофонов Бельгии.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС НКР, коснувшись отношений парламента Арцаха с парламентариями разного уровня и представителями и научных кругов Бельгии и указав на взаимные визиты, активизировавшиеся с 2015 года, председатель НС Ашот Гулян подчеркнул, что нынешний уровень сотрудничества позволяет вывести их на организованный и институциональный уровень, учитывая итоги визита Президента Республики Арцах в Бельгию.

Руководитель парламента представил состав группы и круга дружбы, которые были сформированы с участием всех фракций НС.

Группа дружбы Республика Арцах-парламент Фландрии Королевства Бельгия

Арам Григорян (фракция "Родина")

Роберт Каграманян (фракция "Родина")

Рита Мнацаканян (фракция "Дашнакцутюн")

Давид Мелкумян (фракция "Демократия")

Гагик Багунц (фракция "Движение-88")

Айк Ханумян (фракция "Возрождение")

Круг дружбы Республика Арцах – законодатели, представители научных и общественных кругов –франкофоны Бельгии

Ваграм Балаян (фракция "Дашнакцутюн")

Арарат Оганджанян (фракция "Родина")

Сергей Арутюнян (фракция "Родина")

Людмила Барсегян (фракция "Демократия")

Вилен Сафарян (фракция "Движение-88")

Нелли Аванесян – исполнительный директор фонда "Дом Поль Элюара-центр франкофонии".

После оглашения текстов деклараций члены Группы и Круга дружбы утвердили документы подписями. Председателем "Группы дружбы Республика Арцах-парламент Фландрии Королевства Бельгия" был избран Арам Григорян, а руководителем "Круга дружбы Республика Арцах – законодатели, представители научных и общественных кругов – франкофоны Бельгии" – Ваграм Балаян.

Отметим, что 18-го и 20-го октября текущего года подобные группа и круг дружбы были созданы в парламентах Фландрии и федерации Валония-Брюссель.