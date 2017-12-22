Парламент Арцаха расширяет межпарламентское сотрудничество
В Национальном собрании Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) 22-го декабря были оглашены декларации о создании Группы дружбы с парламентом Фландрии Королевства Бельгия и Круга дружбы с законодателями, представителями научных и общественных кругов – франкофонов Бельгии.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС НКР, коснувшись отношений парламента Арцаха с парламентариями разного уровня и представителями и научных кругов Бельгии и указав на взаимные визиты, активизировавшиеся с 2015 года, председатель НС Ашот Гулян подчеркнул, что нынешний уровень сотрудничества позволяет вывести их на организованный и институциональный уровень, учитывая итоги визита Президента Республики Арцах в Бельгию.
Руководитель парламента представил состав группы и круга дружбы, которые были сформированы с участием всех фракций НС.
Группа дружбы Республика Арцах-парламент Фландрии Королевства Бельгия
Арам Григорян (фракция "Родина")
Роберт Каграманян (фракция "Родина")
Рита Мнацаканян (фракция "Дашнакцутюн")
Давид Мелкумян (фракция "Демократия")
Гагик Багунц (фракция "Движение-88")
Айк Ханумян (фракция "Возрождение")
Круг дружбы Республика Арцах – законодатели, представители научных и общественных кругов –франкофоны Бельгии
Ваграм Балаян (фракция "Дашнакцутюн")
Арарат Оганджанян (фракция "Родина")
Сергей Арутюнян (фракция "Родина")
Людмила Барсегян (фракция "Демократия")
Вилен Сафарян (фракция "Движение-88")
Нелли Аванесян – исполнительный директор фонда "Дом Поль Элюара-центр франкофонии".
После оглашения текстов деклараций члены Группы и Круга дружбы утвердили документы подписями. Председателем "Группы дружбы Республика Арцах-парламент Фландрии Королевства Бельгия" был избран Арам Григорян, а руководителем "Круга дружбы Республика Арцах – законодатели, представители научных и общественных кругов – франкофоны Бельгии" – Ваграм Балаян.
Отметим, что 18-го и 20-го октября текущего года подобные группа и круг дружбы были созданы в парламентах Фландрии и федерации Валония-Брюссель.