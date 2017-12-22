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Состоялось заседание Единой апелляционной комиссии инспекционных органов Армении


Под председательством премьер-министра Армении Карена Карапетяна в правительстве 22 декабря состоялось заседание Единой апелляционной комиссии инспекционных органов Армении.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, на заседании были рассмотрены три заявки против решений, принятых комиссией по жалобам налоговых и таможенных органов Комитета государственных доходов.

После обсуждения обоснований и аргументов решением комиссии две жалобы были отклонены, а третья жалоба была удовлетворена.




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