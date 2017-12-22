Шойгу доложил Путину о выводе войск из Сирии

Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину о выполнении приказа о выводе российских войск из Сирии.

"Ваш приказ о выводе группировки российских войск из Сирийской Арабской Республики выполнен", — заявил министр на встрече президента с руководством Минобороны РФ и командующими войсками военных округов и Северным флотом.

Как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», по словам Шойгу, в Россию вернулись авиационные подразделения, специалисты Международного противоминного центра, военные врачи, сводный медицинский отряд, военнослужащие батальона военной полиции, а также личный состав сил спецопераций.

В страну прибыли 36 самолетов и четыре вертолета. Свыше 150 единиц автомобильной спецтехники доставили морским путем.