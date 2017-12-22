Президент Армении принял председателя правления Евразийского банка развития

Президент Армении Серж Саргсян 22 декабря принял председателя правления Евразийского банка развития Андрея Бельянинова.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, Серж Саргсян поздравил гостя с назначением на пост председателя правления банка, выразив уверенность в том, что многолетний и богатый опыт работы г-на Бельянинова в государственном и частном секторах будет способствовать укреплению роли банка в евразийском регионе и реализации новых программ развития в странах-участницах.

Собеседники обсудили перспективы углубления сотрудничества между Республикой Армения и Евразийским банком развития, привлечения инвестиций и развития банка.Отметив, что в рамках своего визита в Армению он уже встретился с премьер-министром и министром финансов Армении и был хорошо информирован о впечатляющих темпах роста экономики Армении, председатель правления Евразийского банка развития подчеркнул, что банк хочет расширить свою деятельность в Армении.