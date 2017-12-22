Виген Чалдранян избран директором ГНКО «Общенациональный театр имени Соса Саркисяна»
Режиссер Виген Чалдранян избран директором ГНКО «Общенациональный театр имени Соса Саркисяна». В беседе с Арменпресс новость подтвердили представители театра.Ранее Виген Чалдранян был художественным руководителем театра.
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