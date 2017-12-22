Полузащитник сборной Армении и английского клуба «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян может перейти в лондонский «Арсенал». Как сообщает Арменпресс, об этом пишет британское издание Express.

Армянский нападающий рассматривается как потенциальная замена Месуту Озилю. Сообщается, что трансфер может стоить 30 млн евро.

В последнее время все чаще поговаривают о том, что Мхитарян не задержится в составе “МЮ”. Ранее сообщалось, что в его приобретении заинтересована “Боруссия”, откуда игрок в 2016 году перешел в английский клуб, позже появились слухе о возможном переходе Мхитаряна в “Интер”. Ранее главный тренер “Манчестер Юнайтед” Жозе Моуринью выразил мнение, что по ходу нынешнего сезона полузащитник команды и сборной Армении Генрих Мхитарян сбавил с точки зрения уровня выступлений.