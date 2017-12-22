Правостороннее  движение требует, чтобы машины были с левосторонним рулем: министр принял членов инициативы «Правосторонний руль»

Министр транспорта, связи и информационных технологий Армении Ваан Мартиросян 22 декабря принял членов инициативы «Правосторонний руль», которые проводили акцию протеста с повесткой запрета на импорт автомобилей с правосторонним рулем.

Как сообщает Арменпресс, министр отметил, что в свое время Армения приняла решение о правостороннем движении, а это значит, что машины должны быть с левосторонним рулем.

Мартиросян отметил, что причиной около половины аварий за последние три года были машины с правосторонним рулем, а решение принято не министерством, а созданной по этому вопросу межведомственной комиссией.

«Если государство приняло правостороннее движение, то будьте добры принять правила этого движения», - сказал министр.

Члены инициативы «Правосторонний руль» утверждают, что проект о запрете импорта машин с правосторонним рулем нарушает право человека на собственность.