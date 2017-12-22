СМИ: на Apple подали в суд за замедление старых iPhone

Несколько жителей США подали в суд на Apple после того, как она подтвердила, что намеренно снижала производительность старых iPhone, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс. По информации портала TMZ, житель Лос-Анджелеса Стефан Богданович через суд потребовал от компании прекратить эту практику, введенную без согласия пользователей. По мнению Богдановича, таким образом Apple пытается стимулировать продажи новых моделей смартфона. Он также потребовал выплатить ему компенсацию.

В свою очередь издание Chicago Sun Times пишет, что против компании также подали иски жители Иллинойса, Огайо, Индианы и Северной Каролины. Они обвинили Apple во "вводящем в заблуждение, аморальном и неэтичном" поведении. В иске отмечается, что нынешняя стратегия компании нарушает закон о защите прав потребителей. Они также потребовали компенсации ущерба, при этом не указав конкретную сумму, пишет издание.

Ранее компания подтвердила, что замедляет старые модели своих смартфонов из-за того, что установленные в них литий-ионные аккумуляторы временем теряют мощность и их энергии может не хватать, к примеру, в момент пользования смартфоном в холодную погоду. Чтобы избежать внезапных отключений, Apple внесла изменения в операционную систему iOS, которые замедляют выполнение определенных задач при нехватке ресурсов.





