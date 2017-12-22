Премьер-министр Армении принял председателя правления Евразийского банка развития

Премьер-министр Армении Карен Карапетян 22 декабря принял председателя правления Евразийского банка развития Андрея Бельянинова.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, поздравив Бельянинова с назначением на пост председателя правления Евразийского банка развития, Карапетян высоко оценил двустороннее эффективное сотрудничество и реализацию ряда совместных инвестиционных программ.

Собеседники обменялись мнениями вокруг перспектив расширения сотрудничества в новых сферах. В частности, стороны обсудили проекты в области инфраструктур, в том числе государственного в формате частный сектор – правительство, а также возможности развития сотрудничества в рамках «Свободной экономической зоны Мегри».