Министерство транспорта, связи и информационных технологий Армении сообщает, что по положению на 17:30 22-го декабря на дорогах в Масисе и Арташате наблюдается густой туман, видимость – 30-50 м.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении, межгосударственные и республиканские дороги на территории Армении открыты.

В Арташаване, Аштараке, Ехегнадзоре, Джермуке, Сисиане и Сараване идут дожди.

Со стороны дорожных строителей на межгосударственных и республиканских дорогах осуществляется круглосуточный контроль, проводится очистка, посыпание солью и песком. Водителям рекомендуется ездить с зимними покрышками.