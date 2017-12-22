Главным злодеем года назвали шляпу Тома Харди

Издание The Guardian составило список главных злодеев на телевидении 2017 года. Рейтинг опубликован в пятницу, 22 декабря, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

В рейтинг попали шесть персонажей, одно морское существо, одна шляпа, а также почти все герои сериала «Рассказ служанки».

Журналистов, в частности, напугали Перри Райт из проекта «Большая маленькая ложь», которого сыграл Александр Скарсгорд, Саймон Фостер из передачи «Доктор Фостер» (актер Берти Карвел) и Тэнди Ньютон из шоу «По долгу службы».

Злого доппельгангера агента ФБР Дейла Купера из третьего сезона проекта «Твин Пикс» назвали самым безумным злодеем года. Из серийных убийц, появившихся в сериале «Охотник за разумом», в список вошел Эдмунд Кемпер — реальный маньяк, которого сыграл Кэмерон Бриттэн.

Гигантская рыба каранг, которую включили в рейтинг, также существует на самом деле. Она появилась в документальной передаче «Голубая планета II». Шляпу Тома Харди в шоу «Табу» провозгласили самым жутким предметом одежды года: она одновременно и слишком большая, и слишком маленькая, и просто глупая.