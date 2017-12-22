Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 22-12-17

ЕРЕВАН, 22 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 22 декабря, курс доллара США сократился на 0.63 драмa и составил 480.55 драм. Курс евро сократился на 2.38 драмa и составил 569.26 драм. Курс российского рубля вырос на 0.02 драмa и составил 8.24 драм. Курс британского фунта сократился на 0.32 драмa и составил 643.50 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 25.61 драмa и составила 19537.35 драм. Цена серебра сократилась на 0.95 драмa и составила 249.44 драм. Цена платины сократилась на 64.98 драмa и составила 14167.69 драм.