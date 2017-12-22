Решением премьер-министра Армении Карена Карапетяна, с 29 декабря 2017 года Астхик Мирзаханян будет освобождена с должности начальника социального управления аппарата правительства Республики Армения. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе правительства Армении.

Мирзаханян занимала эту должность с 2011 года.