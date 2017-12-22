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Азиатские индексы - 22-12-17


ТОКИО, 22 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 22 декабря на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.16% и составил 22902.76 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.35% и составил 1829.08 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.09% и составил 3297.06 пункта, а HANG SENG вырос на 0.72% и составил 29578.01 пункта.




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