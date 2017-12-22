Дамаск потребовал вывода войск США и Турции из Сирии

Дамаск требует немедленного вывода войск США и Турции из Сирии. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил в пятницу глава сирийской правительственной делегации на переговорах в Астане, постпред Сирии при ООН Башар Джаафари.

"Требуем немедленного вывода этих войск из Сирии без каких-либо условий", - подчеркнул он.

Джаафари пообещал, что Дамаск сделает все возможное для успеха Конгресса сирийского национального диалога, который пройдет 29-30 января в Сочи. "Мы будем прилагать все усилия, чтобы хорошо подготовиться к Конгрессу сирийского национального диалога, что послужит основой для диалога между сирийцами", - отметил постпред САР.





