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Дамаск потребовал вывода войск США и Турции из Сирии


Дамаск требует немедленного вывода войск США и Турции из Сирии. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил в пятницу глава сирийской правительственной делегации на переговорах в Астане, постпред Сирии при ООН Башар Джаафари.

"Требуем немедленного вывода этих войск из Сирии без каких-либо условий", - подчеркнул он.

Джаафари пообещал, что Дамаск сделает все возможное для успеха Конгресса сирийского национального диалога, который пройдет 29-30 января в Сочи. "Мы будем прилагать все усилия, чтобы хорошо подготовиться к Конгрессу сирийского национального диалога, что послужит основой для диалога между сирийцами", - отметил постпред САР.



 




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