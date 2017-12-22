Предпринимаются меры для установления обстоятельств убийства 60-летнего мужчины

Следственным отделом по административным районам Аван и Нор Норк следственного управления Следственного комитета РА по Еревану возбуждено уголовное дело по факту убийства 60-летнего жителя Еревана.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе СК Армении, 22-го декабря 2017 года, в 12:00 из медцентра “Святой Григорий Просветитель” поступило сообщение о том, что к ним с территории рынка в 1-м Норкском массиве доставлено тело жителя Еревана Л. Асатряна с колото-резаными ранами в надключичной области.

На место немедленно выехала оперативно-следственная группа во главе с начальником следственного отдела по административным районам Аван и Нор Норк Давидом Геворкяном. Произведен осмотр места происшествия.

По данному факту следственным отделом по административным районам Аван и Нор Норк следственного управления Следственного комитета РА по Еревану возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 104 Уголовного кодекса РА, создана следственная группа. Проработан следственный план, выдвинуты рабочие версии, для проверки которых предпринимаются необходимые меры.

60-летний житель Еревана признан потерпевшим, а его супруга – правопреемницей потерпевшего. Допрошены ряд лиц, назначена судебно-медицинская экспертиза тела.

Соответствующим подразделениям Полиции поручено предпринять меры, направленные на розыск предполагаемого преступника, а также обнаружение орудия преступления.

Ранее “ФактИнфо” сообщило о том, что убитый мужчина на действующем на территории супермаркета “Ереван Сити” рынке торговал овощами и фруктами, а конфликт вспыхнул из-за веса товара.