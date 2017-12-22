“Это предвзятое и антиармянское заявление”: Шармазанов - председателю Палаты депутатов Конгресса Парагвая

Вице-спикер Национального Собрания Армении Эдуард Шармазанов 22 декабря обратился к председателю Палаты депутатов Конгресса Парагвая Педро Лоренцо Алиана Родригесу с письмом, выразив в нем озабоченность предвзятыми, антиармянскими заявлениями Палаты депутатов Конгресса по Нагорно-Карабахской проблеме, которыми искажается реальность и представляется исключительно ложный подход Азербайджана к вопросу, в частности о событиях 1992 года в Ходжалу.

Как сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, вице-президент НС отметил: “Это предвзятое и антиармянское заявление, наносящее ущерб процессу мирного урегулирования. Армянские воинские подразделения не имеют и не могли иметь никакого отношения к событиям в Ходжалу. Об этом в одном из интервью российской “Независимой газете” 2 апреля 1992 г. ясно сказал бывший президент Азербайджана Аяз Муталибов, отметив, что Ходжалинская трагедия организована азербайджанской оппозицией с целью его свержения, и армяне никакого отношения к этому не имеют”.

Э.Шармазанов выразил надежду, что отныне будет предпринято все возможное для представления парагвайским законодателям позиции Армении и сопредседателей Минской группы ОБСЕ – во избежание принятия ложных резолюций.