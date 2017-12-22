Пучдемон заявил о готовности встретиться с Рахоем

Экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон заявил о готовности к личной встрече с премьер-министром Испании Мариано Рахоем. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом политик сказал на пресс-конференции в Брюсселе, трансляцию которой ведет каталонский телеканал TV-3.

Как отметил Пучдемон, которому в Испании угрожает уголовное преследование за подстрекательство к народному бунту, с главой испанского правительства он готов встретиться "в Брюсселе или где угодно в Европе".

Он также потребовал вывести из Каталонии подразделений испанской Национальной полиции, которые были введены на территорию автономии после референдума о независимости, признанного Мадридом незаконным.





