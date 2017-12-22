Обсуждены перспективы туристического сотрудничества Еревана и Москвы

В рамках программы «Дни Еревана в Москве» состоялось заседание круглого стола по теме «Перспективы развития городского туризма между Москвой и Ереваном». Круглый стол вели помощник мэра Еревана, курирующий отрасль туризма Мария Барагамян и председатель Комитета по туризму и гостиничному бизнесу Московской торгово-промышленной палаты Сергей Абрамов.

Как сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана, с докладами выступили начальник отдела туризма аппарата мэрии Еревана Геворг Орбелян, начальник управления гостиничного хозяйства Департамента спорта и туризма города Москвы АлексейТихненко, а также представители ряда туристическим компаний. На встрече присутствовали армянские компании: «Armenia Travel +M», «Event Solutions & Incentives, DMC Armenia», «Tour Delice», « Go2Armenia», «Armane», «Odak Group», «Yerevan Travel», а также представители российской туристической индустрии.

«Исходя из современных тенденций развития городского туризма, в Ереване мы развиваем событийный туризм и предлагаем российскому рынку учитывать сезонные и фестивальные особенности при состовлении тур-пакетов в Ереван. Ереван интересен российским туристам особенно 8-го марта и в майские праздники», - отметила Мария Барагамян и пользуясь случаем пригласила присутствующих в следующем году посетить Ереван и принять участие в мероприятиях, посвященных 2800-летию основания столицы РА.

Представив туристический потенциал Еревана, начальник отдела туризма Геворг Орбелян подчеркнул тот факт, что Ереван прекрасное направление для доступного и короткого отпуска.

«Город быстро развивается, стремясь соответствовать лучшим в мире туристическим дестинациям. Для нас важен российский рынок, и мы работаем над дальнейшим увеличением потока туристов».

В завершении конференции стороны обсудили возможные направления дальнейшего сотрудничества.