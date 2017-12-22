Конгресс сирийского нацдиалога пройдет в Сочи 29-30 января

Конгресс сирийского национального диалога пройдет в Сочи 29-30 января. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил в пятницу директор департамента МИД Казахстана по странам Азии и Африки Айдарбек Туматов.

"Принято решение о проведении Конгресса сирийского национального диалога 29-30 января в Сочи", - сказал он.

В пятницу в Астане завершается восьмой раунд переговоров по Сирии. Главными темами встречи стали согласование сроков и участников Конгресса сирийского национального диалога в Сочи, а также принятие положения об обмене задержанными лицами и телами погибших между сторонами сирийского конфликта. Кроме того, в повестку дня были включены ситуация в зонах деэскалации, особенно в районе Идлиба, и утверждение заявления о гуманитарном разминировании.





