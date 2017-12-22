Карен Карапетян принял вице-президента компании Philips Lighting Эрика Бенедетти

Премьер-министр Армении Карен Карапетян принял делегацию во главе с вице-президентом компании Philips Lighting Эриком Бенедетти.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, Карен Карапетян отметил важность сотрудничества с компанией Philips Lighting в направлении реализации инновационных программ и подчеркнул, что у правительства есть множество интересных программ, которые можно будет совместно осуществить.

Эрик Бенедетти отметил, что деятельность входящей в число лидеров инновационной сферы Philips Lighting направлена на производство современных, энергосберегающих ламп и добавил, что компания готова обсудить вопросы расширения сотрудничества.

Карен Карапетян предложил обсудить с министерством транспорта, связи и информационных технологий Армении конкретные направления сотрудничества и на основе этого разработать программу дальнейших действий.

Были также затронуты возможности организации в Армении производства компании Philips Lighting и применения с этой целью инструментариев поддержки правительства.