Рэпер Кендрик Ламар спел о любви и посыпал блестками голую женщину

Американский хип-хоп-исполнитель Кендрик Ламар выпустил клип на трек LOVE. с участием артиста Zacari. Ролик опубликован на YouTube-канале рэпера, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Видео прослеживает историю романтических отношений лирического героя с женщиной. В ролике они предаются любовным утехам, ссорятся и бьют посуду за одним и тем же кухонным столом. Кадры в середине клипа показывают девушку раздетой и посыпанной блестками.