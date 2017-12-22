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Рэпер Кендрик Ламар спел о любви и посыпал блестками голую женщину


Американский хип-хоп-исполнитель Кендрик Ламар выпустил клип на трек LOVE. с участием артиста Zacari. Ролик опубликован на YouTube-канале рэпера, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Видео прослеживает историю романтических отношений лирического героя с женщиной. В ролике они предаются любовным утехам, ссорятся и бьют посуду за одним и тем же кухонным столом. Кадры в середине клипа показывают девушку раздетой и посыпанной блестками.




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