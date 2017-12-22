СМИ: самый длинный стеклянный мост в мире будет открыт 24 декабря в Китае

Самый длинный в мире стеклянный пешеходный мост будет открыт в провинции Хэбэй на востоке Китая 24 декабря. Как передает Арменпресс, об этом в пятницу сообщила электронная версия газеты China Daily.

Как отмечает издание, длина моста составит 488 метров, а ширина - около двух. Он соединяет два горных пика в местечке Хунъягу в уезде Пиншань и сооружен на высоте 218 метров над простирающейся внизу долиной. Мост уложен 1077 стеклянными панелями толщиной около 4 см, общий вес которых достигает 70 тонн.

Конструкция позволяет ему выдержать вес около 2 тыс. человек, однако представитель компании-оператора заявил, что одновременно на нем будет разрешено находиться только 500 посетителям.