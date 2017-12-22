Путин и Эрдоган надеются на успешное согласование аспектов проведения Конгресса по Сирии

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган констатировали востребованность и результативность российско-турецкого взаимодействия в целях достижения устойчивого политического урегулирования в Сирии, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В телефонном разговоре лидеры двух стран выразили надежду, что "на проходящей в эти дни восьмой Международной встрече по Сирии в Астане удастся согласовать конкретные аспекты проведения в Сочи Конгресса сирийского национального диалога", сообщила в пятницу пресс-служба Кремля.





