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Путин и Эрдоган надеются на успешное согласование аспектов проведения Конгресса по Сирии


Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган констатировали востребованность и результативность российско-турецкого взаимодействия в целях достижения устойчивого политического урегулирования в Сирии, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В телефонном разговоре лидеры двух стран выразили надежду, что "на проходящей в эти дни восьмой Международной встрече по Сирии в Астане удастся согласовать конкретные аспекты проведения в Сочи Конгресса сирийского национального диалога", сообщила в пятницу пресс-служба Кремля.



 




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